Rai, nuovo palinsesto didattico: al via le lezioni in tv (Di giovedì 16 aprile 2020) Rai Scuola Un nuovo palinsesto dedicato alla scuola e rivolto a tutte le fasce d’età, con una particolare attenzione agli studenti che dovranno affrontare l’Esame di Stato ai tempi del Coronavirus. La Rai prova a declinare la definizione di “azienda culturale” – che spesso le si attribuisce – anche nel senso didattico più stretto. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, non appare poi così avanguardista (l’Italia del 2020, forse, meriterebbe soluzioni più tecnologiche) ma promette di soddisfare alcune impellenti esigenze sorte con il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria. Rai Scuola, offerta didattica Fulcro della nuova offerta televisiva sarà il canale tematico Rai Scuola, che già da domani – 17 aprile – trasmetterà le nuove ... Leggi su davidemaggio Command and Conquer Remastered : il nuovo trailer ci consente di dare uno sguardo ai miglioramenti apportati

Rai Scuola Undedicato alla scuola e rivolto a tutte le fasce d'età, con una particolare attenzione agli studenti che dovranno affrontare l'Esame di Stato ai tempi del Coronavirus. La Rai prova a declinare la definizione di "azienda culturale" – che spesso le si attribuisce – anche nel sensopiù stretto. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, non appare poi così avanguardista (l'Italia del 2020, forse, meriterebbe soluzioni più tecnologiche) ma promette di soddisfare alcune impellenti esigenze sorte con il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria. Rai Scuola, offerta didattica Fulcro della nuova offerta televisiva sarà il canale tematico Rai Scuola, che già da domani – 17 aprile – trasmetterà le nuove ...

