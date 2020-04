Q Talks - L'emergenza ci avvicina al digitale anche nel mondo auto: ne parliamo oggi alle 15.30 (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli effetti della pandemia di coronavirus si stanno abbattendo con tutta la loro potenza anche sul mondo dell'auto. Per affrontare quella che si profila come la crisi più grande di sempre una soluzione può venire dal digitale, che permette di superare le restrizioni e rischi connessi alla diffusione del Covid-19, anche nel mondo automotive. Come ci sposteremo? Come sceglieremo, testeremo, e compreremo la prossima vettura? Come ci occuperemo della sua gestione? A queste domande vuole rispondere l'appuntamento di oggi con i Q Talks, in programma alle 15.30 in contemporanea sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. Ospite della chiacchierata sarà Evita Barra, responsabile Luxury e automotive di Facebook Italia, che dall'osservatorio dei social network ci poterà dati e ci aiuterà a tracciare scenari, spiegando come il digitale può essere ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli effetti della pandemia di coronavirus si stanno abbattendo con tutta la loro potenzasuldell'. Per affrontare quella che si profila come la crisi più grande di sempre una soluzione può venire dal, che permette di superare le restrizioni e rischi connessi alla diffusione del Covid-19,nelmotive. Come ci sposteremo? Come sceglieremo, testeremo, e compreremo la prossima vettura? Come ci occuperemo della sua gestione? A queste domande vuole rispondere l'appuntamento dicon i Q, in programma15.30 in contemporanea sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. Ospite della chiacchierata sarà Evita Barra, responsabile Luxury emotive di Facebook Italia, che dall'osservatorio dei social network ci poterà dati e ci aiuterà a tracciare scenari, spiegando come ilpuò essere ...

