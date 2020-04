Q Quiz - Quanto ne sapete di automobili? Giocate con noi sabato, alle 18.30 (Di giovedì 16 aprile 2020) Voi che leggete Quattroruote, che siano la rivista, il sito o i nostri canali social, siete in genere appassionati di auto e molto competenti. Sì, ma Quanto? E chi di voi è in grado di rispondere anche alle domande più complesse? Per mettervi alla prova abbiamo organizzato un appuntamento speciale: sabato 18 aprile, alle 18.30, i Q Talks diventano Q Quiz, il nostro Trivial Pursuit dei motori. In diretta sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube, Carlo Bellati, Francesca Galbiati e Roberto Ungaro vi sfideranno con domande di prodotto, storia dell'auto, sport e tecnica. Il primo di voi che posterà la risposta corretta si aggiudicherà un punto. Niente premi, non è un concorso, ma solamente un gioco, per passare un'ora divertendoci insieme in questo momento difficile. Chi metterà a segno il maggior numero di punti conquisterà ... Leggi su quattroruote Sanremo 2020 - il quizzone parte 2 : quanto ne sapete del Festival? Mettetevi alla prova

Sanremo 2020 - il quizzone : quanto ne sapete del Festival? Mettetevi alla prova (Di giovedì 16 aprile 2020) Voi che leggete Quattroruote, che siano la rivista, il sito o i nostri canali social, siete in genere appassionati di auto e molto competenti. Sì, ma? E chi di voi è in grado di rispondere anchedomande più complesse? Per mettervi alla prova abbiamo organizzato un appuntamento speciale:18 aprile,18.30, i Q Talks diventano Q, il nostro Trivial Pursuit dei motori. In diretta sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube, Carlo Bellati, Francesca Galbiati e Roberto Ungaro vi sfideranno con domande di prodotto, storia dell'auto, sport e tecnica. Il primo di voi che posterà la risposta corretta si aggiudicherà un punto. Niente premi, non è un concorso, ma solamente un gioco, per passare un'ora divertendoci insieme in questo momento difficile. Chi metterà a segno il maggior numero di punti conquisterà ...

OfficialASRoma : Nuovo Speed Quiz presentato da @socios ?? ?? Due minuti per scrivere la formazione iniziale di Roma-Barcellona 3-0… - AndalusiaItaly : Quanto conosci Siviglia? Un quiz di 15 domande per metterti alla prova! - mforok : Quiz del giorno?? Profilo per risposte giuste: 5/6/7 Siete veri appassionati ma in quanto millennials... Davver… - riricprm : RT @officialcprmgdr: Ecco il 'calendario di sabato e domenica' -SABATO: giornata a tema anni 90 potete scegliere personaggi di film serie… - valerioasis : RT @OfficialASRoma: ? Ecco un nuovo Quiz presentato da #SkyQ ? ?? domande per testare la vostra preparazione sull'@ASRomaFemminile ?? ?? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Quiz Quanto Scopri quanto conosci Jo Squillo, ospite a EPCC. QUIZ Sky Tg24 Q Quiz

Dal giallo della Dino 206 GT ai colori della 251 M Sunoko, ecco 20 tra i più affascinanti “abiti” storici della Casa emiliana ...

Pronti per la Fase 2? Da Consulcesi il test di valutazione: quanto sai sul coronavirus?

Dal 75% in poi si è pronti per ripartire, sotto al 50% meglio fare un ripasso Il test di autovalutazione fa parte di un tool di rapid learning che tiene sotto controllo la situazione del contagio e ...

Dal giallo della Dino 206 GT ai colori della 251 M Sunoko, ecco 20 tra i più affascinanti “abiti” storici della Casa emiliana ...Dal 75% in poi si è pronti per ripartire, sotto al 50% meglio fare un ripasso Il test di autovalutazione fa parte di un tool di rapid learning che tiene sotto controllo la situazione del contagio e ...