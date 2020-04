Parigi-Roubaix 1937 | quando Jules Rossi beffò l’armata belga e cancellò un lungo digiuno

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 aprile 2020) Giulio, per tutti ““, fu il primo italiano ad imporsi alla, esattamente nel, alla trentottesima edizione della classicissima del pavé francese, trionfando laddove Gaetano Belloni, Costante Girardengo e Alfredo Binda avevano fallito. Nato a Boccolo De’ Tassi, nel parmense, emigrò in Francia da bambino. Nella corsa dell’Inferno del Nord, i favoriti erano sempre i belgi e l’Italia puntava su Marco Cimatti. 255 chilometri, 159 partenti e una pioggia forte. L’azione decisiva avvenne a 10 chilometri dall’arrivo, dove Giuliotentò un al, ma un passaggio a livello chiuso lo fermò. Nonostante tutto riuscì ad arrivare asu Avenue Gustave Delory con quattro belgi, ognuno ambizioso per vincere e disinteressato nel coordinare i propri sforzi contro ...