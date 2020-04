Paolo Franchi | lo sdegno e la solitudine nelle case di Bergamo

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 17 aprile 2020) Dove non ho mai abitato, il suo film più recente, è uscito nel 2017. Regista e sceneggiatore,racconta di stare lavorando in questi giorni al suo prossimo film, e a un progetto indipendente ambientato a Los Angeles di cui sarà coregista. Lo abbiamo raggiunto al telefono – nella sua casa di– per farci raccontare la crisi attraversata dalla città lombarda: la più colpita dal coronavirus. Come si può raccontare ciò che sta accadendo a? La … Continua L'articolo, loe ladiproviene da il manifesto.