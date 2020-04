Mertens all' Inter? Calciomercato | rinnovo col Napoli lontano | lo sponsorizza Lukaku!

DilectisG : RT @napolista: Tuttosport: Mertens non firma e l’Inter torna all’attacco L’#Inter, che a #Mertens aveva proposto 5 milioni a stagione per… - napolista : Tuttosport: Mertens non firma e l’Inter torna all’attacco L’#Inter, che a #Mertens aveva proposto 5 milioni a stag… - MondoNapoli : Romano: 'Insigne-Lazio? Per il momento è impossibile. Ma occhio all'Inter su Mertens' - - SpazioInter : #DiMarzio: '#Lautaro sta bene all'Inter. Per #Icardi si aspetta il riscatto. #Mertens...' - - Fraboys69 : RT @Mr88___: Kumbulla mertens griezmann castrovilli chiesa giroud fatta all inter (bergomi f) -

Mertens all Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mertens all