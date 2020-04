Joseph Ratzinger compie 93 anni | “Troppo debole per fare il Papa”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Oggi il 93esimo compleanno del papa emerito, dimessosi per far posto a Jorge Bergoglio. “è fragile fisicamente, ma brillante sul piano intellettuale”, dichiara padre Lombardi. Oggi al Vaticano è un giorno di festa, seppur in maniera contenuta. Si celebra infatti il 93esimo compleanno di, il papa emerito che nel 2013 si … L'articolo93: “Troppoperil Papa” proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Oggi compie 93 anni Joseph Ratzinger, Papa emerito della Chiesa cattolica dal 2013 - frabattistoni : Buon 93^ compleanno al Papa Emerito Joseph #Ratzinger, che continua ad arricchirci con le sue riflessioni sulla teo… - EmilianoAlchidi : RT @nonvotoilpd: Oggi compie 93 anni Joseph Aloisius #Ratzinger. Buon compleanno al VERO Papa. #BenedettoXVI - EmilianoAlchidi : RT @FuoridaquestaUe: Oggi compie 93 anni uno dei più grandi intellettuali della nostra epoca. Le encicliche di Joseph Ratzinger sono le ana… - MimmoCiliberto : RT @SkyTG24: Oggi compie 93 anni Joseph Ratzinger, Papa emerito della Chiesa cattolica dal 2013 -

Oggi il 93esimo compleanno del papa emerito, dimessosi per far posto a Jorge Bergoglio. “Joseph Ratzinger è fragile fisicamente, ma brillante sul piano intellettuale”, dichiara padre Lombardi. Oggi al ...Tuttavia, prosegue il segretario particolare di Joseph Ratzinger, "sta ricevendo numerose telefonate di auguri in queste ore, in particolare dal fratello Georg. Tanti anche i messaggi augurali che ...