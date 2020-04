Il satellite Cheops pronto per la caccia ai suoi primi esopianeti

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo tre mesi di test in orbita si è conclusa la cosiddetta fase di commissioning della sonda ESA, che inizia così la sua avventura scientifica per lo studio degli, lanciato lo scorso dicembre, ha già ottenuto promettenti osservazioni di stelle note che ospitano, e da ora molte altre saranno le interessanti scoperte che si attendono dalle sue misurazioni.è una missione ESA che vede una importante partecipazione dell’Italia, con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Università di Padova e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). È un vero misura-pianeti, undedicato alla caratterizzazione didi piccole dimensioni che transitano davanti alla loro stella madre. Un compito reso possibile grazie all’accuratissima strumentazione di bordo, che ...

