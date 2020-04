Coronavirus e Mes, durissimo attacco contro la Von der Leyen (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus e Mes, non c’è solo l’Italia schierata contro l’immobimismo dell’UE. La presidente Von der Leyen nel mirino di un insospettabile Coronavirus e Mes, mai come nelle ultime ore il dibattito al Paramento Europeo è accesissimo. In attesa di capire come si muoverà l’UE, intanto però c’è già chi è schierato conttro l’immobilismo. Perché l’unico … L'articolo Coronavirus e Mes, durissimo attacco contro la Von der Leyen proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 FACEBOOK TRACCIA LE FAKE NEWS - MESSAGGIO A CHI LE LEGGE/ Come le app anti-coronavirus

Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. Macron al Financial Times : «Senza un fondo comune Ue vinceranno i populisti»

Coronavirus - il Festival di Sanremo 2021 potrebbe slittare di qualche mese (Di giovedì 16 aprile 2020)e Mes, non c’è solo l’Italia schieratal’immobimismo dell’UE. La presidente Von dernel mirino di un insospettabilee Mes, mai come nelle ultime ore il dibattito al Paramento Europeo è accesissimo. In attesa di capire come si muoverà l’UE, intanto però c’è già chi è schierato conttro l’immobilismo. Perché l’unico … L'articoloe Mes,la Von derproviene da www.inews24.it.

CarloCalenda : Emendamento PPE alla risoluzione del Parlamento sulla risposta UE al #coronavirus. Vi prego di notare “unico requi… - TgLa7 : Maggioranza divisa sul ricorso# al Mes . #Crimi 'Sì del Pd mette a rischio @GiuseppeConteIT ' #coronavirus - ricpuglisi : La propaganda contro il MES è la prosecuzione della battaglia contro l'Euro SFRUTTANDO IL CORONAVIRUS. - MariMario1 : RT @giobandnere: BERLUSCONI propone di usare il MES per avere più soldi per la crisi coronavirus. Io invece, per lo stesso motivo, propong… - ferroice40 : Coronavirus, Paolo Becchi: 'Mentre vi scannate sul Mes, l'Italia diventa la terra dei fuochi' -