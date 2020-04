Coronavirus e «fase 2» dal 4 maggio, anche Zaia preme: «Riaprire o chiudere tutto e morire in attesa che il virus vada via» (Di giovedì 16 aprile 2020) Il governatore del Veneto e lo stop al lockdown dal 4 maggio previsto dalla Lombardia: «La valutazione che fa Fontana è legittima anche perché la fa alla luce di tutti i provvedimenti che vuole adottare rispetto alle aperture» Leggi su corriere Coronavirus Fase 2 - lavoratori distinti per classe di rischio. Ecco quali sono

Coronavirus - supermercati : ecco come faremo la spesa nella fase 2. Cosa cambia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Fontana : “Sabato o domenica riunione per fase 2” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il governatore del Veneto e lo stop al lockdown dal 4previsto dalla Lombardia: «La valutazione che fa Fontana è legittimaperché la fa alla luce di tutti i provvedimenti che vuole adottare rispetto alle aperture»

VincenzoDeLuca : VERSO LA FASE 2: PIANO REGIONALE PER LO SCREENING DI MASSA ?? #CORONAVIRUS: è in corso di definizione in queste ore… - MedicalFactsIT : Video – Coronavirus: nella fase 2 dovremo mettere la mascherina #coronavirus #coronavirusitalia #mascherine… - Internazionale : Perché a Roma ci sono pochi casi di coronavirus e il Lazio è una delle regioni italiane più virtuose nell'emergenza… - faiellantonio : RT @Cartabellotta: Epidemia #coronavirus non è ancora sotto controllo: nell'ultima settimana 25.733 casi, inclusi 3.976 morti. Massima prud… - filippo46c : RT @Avvenire_Nei: #Coronavirus. Centinaia di esperti per la #Fase2 Ma chi decide? E come? -