Brescia, Cellino: «Tonali? Mi piacerebbe vederlo a Roma o Napoli» (Di giovedì 16 aprile 2020) Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole su Sandro Tonali Il presidente del Brescia Massimo Cellino è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sul mercato e su quanto fatto in stagione dalle Rondinelle: «Per Pasqua ho ricevuto migliaia di messaggi d’auguri. Però non ne ho ricevuto nemmeno uno da un collega presidente di serie A. E neanche io ne ho mandati a loro. Voglio far capire a tutti com’è attualmente l’ambiente del calcio italiano» Tonali – «A gennaio una squadra importantissima è venuta da me dicendomi che voleva Tonali. Io non ho fatto cifre, ma soltanto una domanda: lo faresti giocare subito titolare in Champions League?. Mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà». SARRI ... Leggi su calcionews24 Brescia - Cellino : "Non m'interessa retrocedere - unica soluzione è rinviare tutto di un anno"

Brescia - Cellino : "Non m'interessa retrocedere. Unica soluzione è rinviare tutto di un anno"

Brescia - Cellino/ "Serie B? Non mi importa - ma è impossibile giocare a luglio" (Di giovedì 16 aprile 2020) Massimo, presidente del, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole su SandroIl presidente delMassimoè intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sul mercato e su quanto fatto in stagione dalle Rondinelle: «Per Pasqua ho ricevuto migliaia di messaggi d’auguri. Però non ne ho ricevuto nemmeno uno da un collega presidente di serie A. E neanche io ne ho mandati a loro. Voglio far capire a tutti com’è attualmente l’ambiente del calcio italiano»– «A gennaio una squadra importantissima è venuta da me dicendomi che voleva. Io non ho fatto cifre, ma soltanto una domanda: lo faresti giocare subito titolare in Champions League?. Miallao al. Però difficilmente succederà». SARRI ...

Sport_Mediaset : #Brescia, #Cellino: 'Non mi interessa di andare in #SerieB, impensabile la ripresa'. Il presidente biancoazzurro: '… - Sport_Mediaset : #Cellino: 'Ribadisco, Serie A per me chiusa, non schiererò il mio #Brescia'. Il presidente del club lombardo: '… - DiMarzio : #Cellino: '#Lotito vuol tornare a giocare? Raglio d'asino non giunge in Paradiso' ?? - 90ordnasselA : “Adesso quante società la chiamano per #Tonali,il gioiellino del suo Brescia?” “A gennaio una squadra importantissi… - infoitsport : Brescia, Cellino: 'Non m'interessa retrocedere, unica soluzione è rinviare tutto di un anno' -