Un milione di queste parole: sto per segnare il milionesimo goal, e voglio correre sotto la curva a esultare come fanno i calciatori (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non fosse che mi ha sempre fatto abbastanza cagare Forrest Gump, e che all'epoca in cui è uscito, nel 1994, senza ombra di dubbio, ero tra quanti si schierarono dalla parte di Pulp Fiction e di Quentin Tarantino, una visione della vita un filo diversa da quella di Zemckis, oggi potrei tranquillamente dire di sentirmi un tantino stanco. Un po' perché in effetti mi sento un tantino stanco, ora abbiamo anche gli elicotteri che volano sopra le strade, ragazzi, vi sta sfuggendo qualcosa di mano, un po' perché manca totalmente una ipotesi di rinascita, di ripartenza, cioè, noi siamo qui chiusi in casa da cinquantadue giorni, siamo bravi, ligi al dovere, tutto, ma nessuno sembra in grado di prospettarci un piano per le riaperture che non sia "appena la situazione migliore ripartiamo", e grazie al cazzo, aggiungo io, questo lo ...

69veleno69 : purtroppo molte persone muoiono se non arrivano un milione di persone, muoiono se non gli fanno rt, muoiono se non… - Ssince1908 : @LegaPokemon Se prima circolavano queste come minimo ci vogliono quelle da 1 milione - Tizzy44196287 : RT @whitegliss: È inutile recriminare. Questa è la linea. Se queste persone sbarcano vanno accolte. È pur vero che fuggono in tanti da situ… - whitegliss : È inutile recriminare. Questa è la linea. Se queste persone sbarcano vanno accolte. È pur vero che fuggono in tanti… - ottosette56 : RT @sassi_mario: In Trentino riaprono le attività produttive all’aperto. Non le librerie né i negozi per neonati. Queste possono però fare… -

Coronavirus e fase 2, in arrivo un milione di mascherine per chi lavora

Emergenza coronavirus, Verì: strutture Covid per ripartire con l'assistenza sanitaria generale

L’investimento per l’adeguamento è di un milione e mezzo di euro, in parte finanziato da una cordata di imprenditori ... in totale sicurezza ed efficienza. In queste settimane di crisi sanitaria, il ...

Zoom ha subito il furto di oltre 500 mila account, ora in vendita sul dark web

Più di mezzo milione di indirizzi mail e password associati alla nota app di videoconferenza ... gli hacker sono in grado di collegare i dettagli di accesso utilizzati per più di un account online al ...

