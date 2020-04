Terremoto nell’Avellinese, nuova scossa M 3.1: paura e gente in strada (Di mercoledì 15 aprile 2020) La provincia di Avellino è stata interessata da una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 dopo quella di stamattina Torna a tremare la terra in Alta Irpinia. Nella zona in mattinata è stato registrato un Terremoto di magnitudo 3.3 mentre nel tardo pomeriggio i sismografi dell’Ingv hanno rilevato, più o meno nella stessa area … L'articolo Terremoto nell’Avellinese, nuova scossa M 3.1: paura e gente in strada NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Terremoto nell’avellinese

Scossa di terremoto nelle mattinate - paura nell’avellinese (Di mercoledì 15 aprile 2020) La provincia di Avellino è stata interessata da unadidi magnitudo 3.1 dopo quella di stamattina Torna a tremare la terra in Alta Irpinia. Nella zona in mattinata è stato registrato undi magnitudo 3.3 mentre nel tardo pomeriggio i sismografi dell’Ingv hanno rilevato, più o meno nella stessa area … L'articolonell’Avellinese,M 3.1:inNewNotizie.it.

SkyTG24 : Terremoto nell'Avellinese, registrata scossa di magnitudo 3.3 - Quasimezzogiorn : Scossa di #terremoto nell’Avellinese, nessun #danno a cose e persone - russotony79 : RT @kisskissnapoli: SCOSSA DI #TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.3 IN #CAMPANIA ?? - partenopeoswiss : RT @kisskissnapoli: SCOSSA DI #TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.3 IN #CAMPANIA ?? - kisskissnapoli : SCOSSA DI #TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.3 IN #CAMPANIA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nell’Avellinese Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net