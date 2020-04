Ripresa Serie A, Marelli: «Ecco come potrebbe avvenire» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Luca Marelli parla della possibile Ripresa della Serie A: Ecco le parole dell’ex arbitro che avanza una proposta per il campionato L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24. Ecco le sue parole relative alla Ripresa della Serie A. Ripresa Serie A – «Partiamo dal presupposto che il calcio produce l’1% del PIL italiano, esattamente come Fincantieri. Ora Fincantieri sta riprendendo, o a breve riprenderà; quindi mettiamo caso che un dipendente si ammali, cosa succede? Si blocca di nuovo Fincantieri? Non credo. Purtroppo dobbiamo imparare a convivere con questo virus. Anche io quando riaprirò l’ufficio so che potrò rischiare. Allo stesso modo il calcio. Parlando con un mio amico, ex arbitro, abbiamo chiacchierato di questa prospettiva di giocare il campionato in 5-6 settimane in zone che ... Leggi su calcionews24 CALCIO - RIPRESA ALLENAMENTI/ Proposta : partenze scaglionate e priorità alla Serie A

Ripresa Serie A - Pres. Assoallenatori : "Prima la salute - solo dopo si può ripartire"

Di Marzio : "Ripresa Serie A? Potrebbe essere un disastro. Non diventiamo medici..." (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lucaparla della possibiledellaA:le parole dell’ex arbitro che avanza una proposta per il campionato L’ex arbitro Lucaè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.le sue parole relative alladellaA.A – «Partiamo dal presupposto che il calcio produce l’1% del PIL italiano, esattamenteFincantieri. Ora Fincantieri sta riprendendo, o a breve riprenderà; quindi mettiamo caso che un dipendente si ammali, cosa succede? Si blocca di nuovo Fincantieri? Non credo. Purtroppo dobbiamo imparare a convivere con questo virus. Anche io quando riaprirò l’ufficio so che potrò rischiare. Allo stesso modo il calcio. Parlando con un mio amico, ex arbitro, abbiamo chiacchierato di questa prospettiva di giocare il campionato in 5-6 settimane in zone che ...

tancredipalmeri : Altra pietra semi-tombale sulla ripresa della Serie A. Stavolta la deposita il viceministro della Salute, Sileri: “… - TuttoMercatoWeb : Il Professor Castellacci sulla ripresa: 'Non siamo pronti. Non se ne parla nemmeno in Cina...' - FiorentinaUno : GAZZETTA, Ripresa a 3 fasi: Serie A, B e Lega Pro - Mediagol : Coronavirus, Ferrero: 'In troppi fanno propaganda, Lotito uomo intelligente. Ripresa? Disposto a fare anche da cavi… - ilveggente_it : Il comunicato ufficiale dopo la riunione della Commissione medico scientifica -