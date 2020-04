Piemonte, mail di segnalazione di pazienti covid sparite: centinaia di malati di cui non c’è traccia (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Regione Piemonte ha deciso di fare chiarezza e ha avviato un’indagine per stabilire le cause che hanno mandato in tilt il Sisp, facendo sparire nel nulla centinaia di sospetti casi di corobavirus. Alcuni pazienti sono stati contattati anche più volte, altri sono stati “recuperati”, ma molti nomi sono andati perduti. “Se ci sono responsabilità saranno accertate – ha detto l’assessore alla Sanità Luigi Icardi - ho esteso la richiesta di chiarimento tutte le Asl”. Leggi su fanpage «In Piemonte si sono persi le email sui primi contagi»

Dottor Gallone, che ne pensa delle mail smarrite? «Che è una roba incredibile ... «Eppure il Veneto ne ha fatti il triplo del Piemonte. Idem Germania e Corea del Sud, che saranno i primi Paesi a ...

Decine, forse centinaia di e-mail sparite e mai lette. Sono quelle che nelle scorse settimane hanno inviato i medici di famiglia del Piemonte o di Torino ai Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) ...

