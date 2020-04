Nadia Comaneci | dalla perfezione alla fuga dalla Romania | la vita al limite della prima

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dici ginnastica artistica e il pensiero vola a, dicie il primo numero che ti viene in mente è dieci. Sì, dieci, latalmente impensabile che neppure i computer, antenati dei nostri Pc, nel 1976 la contemplavano. Mai nessuna ginnasta,del 18 luglio 1976, aveva ottenuto il massimo dopo un esercizio e mai probabilmente pensava che lo ottenesse chi programmò il computer dei Giochi Olimpici di Montreal che, come punteggio massimo, prevedeva il 9.99. Ci riuscì lei,, a cui la madre Ştefania-Alexandrina scelse il nome dopo aver visto, durante la gravidanza, un film la cui protagonista si chiamava Nadya, diminutivo di Nadežda (Speranza in russo). Nel 1969 partecipò per lavolta ai campionati rumeni piazzandosi al 13º posto. L’anno seguente partecipò ai campionati ...