Maria De Filippi prende una decisione su Amici All Stars: il retroscena (Di mercoledì 15 aprile 2020) Maria De Filippi cambia il nome di Amici All Stars? Il retroscena Tornano da lunedì 20 aprile le trasmissioni di grande successo di Maria De Filippi. L’emergenza coronavirus ha costretto la conduttrice a rivisionare e a cambiare drasticamente la formula di Uomini e Donne, ma anche di Amici All Stars. Maria De Filippi ha iniziato a guardare alla tv che sarà, distante da quella a cui i telespettatori erano abituati fino al mese scorso a causa della pandemia da coronavirus. In attesa di saperne di più su Amici All Stars, il settimanale Chi ha svelato un retroscena: la moglie di Maurizio Costanzo cambierà il nome di Amici All Stars in Amici Vip? C’è grande confusione tra gli spin-off della versione classica di Amici di Maria De Filippi e Amici All Stars, almeno sulla carta, sembra essere una seconda edizione di Amici Celebrities, vinta da ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - Maria De Filippi : come si svolgeranno le registrazioni

Maria De Filippi denunciata per una dieta. Ma è una fake news

