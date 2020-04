La Lombardia vuole riaprire le attività dal 4 maggio (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Regione Lombardia guarda avanti e progetta la “nuova normalità” all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione”, una sorta di “via lombarda alla libertà”, come la definisce il presidente regionale Attilio Fontana. Dal 4 maggio, la regione chiederà al governo di dare il via libera alle attività produttive “nel rispetto delle quattro d”: distanza (un metro di sicurezza tra le persone), dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia).Tutto questo sarà accompagnato, come precisa la Giunta, da un piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, ... Leggi su huffingtonpost La Lombardia vuole riaprire le attività dal 4 maggio : “Obbligo di mascherine e orari scaglionati”

