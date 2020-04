Il modello virtuoso del Molise: zero contagi da Pasqua (Di mercoledì 15 aprile 2020) Luca Sablone La strategia efficace del governatore Toma: tamponi mirati, isolamento rapido dei focolai, zone rosse dove si entra e si esce solo con la mascherina Nella giornata di ieri sono state due le Regioni italiane che hanno fatto registrare zero nuovi contagi: stando a quanto si legge dall'ultimo bollettino diffuso dalla protezione civile, in Basilicata e in Molise non vi è stata alcuna nuova positività. Nella Regione di circa 300mila abitanti il dato positivo prosegue da Pasqua: ormai in 100 comuni su 136 non figura più un infettato dal Coronavirus. Donato Toma non può che dirsi soddisfatto: "Da noi il distanziamento sociale è naturale". Ma la guardia non va assolutamente abbassata, soprattutto in questo preciso momento: "Incrociamo le dita perché a ore avremo i risultati di oltre 200 tamponi". Anche il numero dei decessi ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Luca Sablone La strategia efficace del governatore Toma: tamponi mirati, isolamento rapido dei focolai, zone rosse dove si entra e si esce solo con la mascherina Nella giornata di ieri sono state due le Regioni italiane che hanno fatto registrarenuovi: stando a quanto si legge dall'ultimo bollettino diffuso dalla protezione civile, in Basilicata e innon vi è stata alcuna nuova positività. Nella Regione di circa 300mila abitanti il dato positivo prosegue da: ormai in 100 comuni su 136 non figura più un infettato dal Coronavirus. Donato Toma non può che dirsi soddisfatto: "Da noi il distanziamento sociale è naturale". Ma la guardia non va assolutamente abbassata, soprattutto in questo preciso momento: "Incrociamo le dita perché a ore avremo i risultati di oltre 200 tamponi". Anche il numero dei decessi ...

giordi63 : @RobertoBurioni 1/ Mi permetto non per voler fare il primo della classe, anche perché non ho nessun merito, di port… - ciapalchelghe : @maurorizzi_mr Certo. Peraltro in Italia la seconda regione che ha di gran lunga il numero più alto di morti ha un… - Perdukistan : RT @ass_coscioni: Per la prima volta, dopo 35 anni, un bambino è nato con fecondazione eterologa in un ospedale pubblico al Sud Italia, in… - d_felici : RT @ass_coscioni: Per la prima volta, dopo 35 anni, un bambino è nato con fecondazione eterologa in un ospedale pubblico al Sud Italia, in… - ass_coscioni : Per la prima volta, dopo 35 anni, un bambino è nato con fecondazione eterologa in un ospedale pubblico al Sud Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : modello virtuoso Il modello virtuoso del Molise: zero contagi da Pasqua il Giornale Turni, sanificazione, distanziamento, accordi: ecco cosa serve alle aziende per riaprire

Riccardo Del Punta, professore di diritto del lavoro dell'Università di Firenze, entra nel dettaglio di cosa dovranno fare le aziende per mettersi in regola.

Presto un'app per tracciare i contatti contro il Covid-19, ma servirà solo se la scarica almeno il 60% degli italiani

E quindi: “La percentuale minima per l’efficacia è stimata nell’ordine del 60%”. Chiaramente l’app, da sola, non basta. Lo sostengono anche a Singapore, che è stato considerato un modello virtuoso su ...

Riccardo Del Punta, professore di diritto del lavoro dell'Università di Firenze, entra nel dettaglio di cosa dovranno fare le aziende per mettersi in regola.E quindi: “La percentuale minima per l’efficacia è stimata nell’ordine del 60%”. Chiaramente l’app, da sola, non basta. Lo sostengono anche a Singapore, che è stato considerato un modello virtuoso su ...