Fortnite: Le Sfide di Mida del 16 e 23 Aprile 2020 (Di mercoledì 15 aprile 2020) A partire da domani saranno disponibili le prime Sfide per lo sblocco dello Stile Ombra o Spettro per Mida. In questo articolo vogliamo condividere con voi tutte le Sfide di Mida in italiano, anticipandovi ovviamente che come ogni settimana pubblicheremo delle Guide per completarle. Le Sfide di Mida del 16 Aprile 2020 Cerca i forzieri in diversi luoghi indicati x5Infliggi danni ai giocatori con fucili di precisione x300Aumenta la rarità di un’arma fino a Leggendaria con una postazione di potenziamentoCerca un lama, un forziere leggendario o una consegna di rifornimentiInfliggi danni ad un Choppa con un passeggero o col pilota a bordo x100Raccogli monete PE x5Trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide RischioseCerca il lama d’oro di Mida fra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoniOttieni informazioni ... Leggi su gamerbrain Settimana 8 di Fortnite Stagione 2 al via : tutte le nuove sfide

