È Filippo Pretesti di Bagheria la vittima dell’incidente mortale in via Messina Marine (Di mercoledì 15 aprile 2020) È Filippo Pretesti, 49 anni, la persona morta nel tragico schianto di questo pomeriggio a Palermo in via Messina Marine. Filippo Pretesti era originario di Bagheria ed è morto in seguito alle gravissime ferite riportate nello schianto tra due auto e un autobus Amat. L’incidente mortale è avvenuto alle 14 all’altezza del civico 523, dove via Messina Marine fa incrocio con via Laudicina. L’uomo è stato trasportato al Buccheri La Ferla ma è morto subito dopo. Le ferite riportate erano troppo gravi. La sua Volkswagen Golf si è schiantata con una Fiat 600 per causa ancora da accertare. Nell’incidente è coinvolto anche un bus Amat. Tre i feriti, tra cui l’autista del mezzo pubblico, trasportati in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia di Stato, della polizia municipale per i rilievi e ricostruire la ... Leggi su direttasicilia (Di mercoledì 15 aprile 2020) È, 49 anni, la persona morta nel tragico schianto di questo pomeriggio a Palermo in viaera originario died è morto in seguito alle gravissime ferite riportate nello schianto tra due auto e un autobus Amat. L’incidenteè avvenuto alle 14 all’altezza del civico 523, dove viafa incrocio con via Laudicina. L’uomo è stato trasportato al Buccheri La Ferla ma è morto subito dopo. Le ferite riportate erano troppo gravi. La sua Volkswagen Golf si è schiantata con una Fiat 600 per causa ancora da accertare. Nell’incidente è coinvolto anche un bus Amat. Tre i feriti, tra cui l’autista del mezzo pubblico, trasportati in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia di Stato, della polizia municipale per i rilievi e ricostruire la ...

macisimi : RT @TgrSicilia: E' Filippo Pretesti la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in via Messina Marine a #Palermo. Pret… - JoseyPininave : RT @TgrSicilia: E' Filippo Pretesti la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in via Messina Marine a #Palermo. Pret… - Sicilianodoc7 : RT @TgrSicilia: E' Filippo Pretesti la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in via Messina Marine a #Palermo. Pret… - TgrSicilia : E' Filippo Pretesti la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in via Messina Marine a… -