Dovremmo vergognarci di pensare a mare | viaggi e vacanze?

(Foto: Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)Nelle ultime ore se ne sono viste di tutti i colori. Non solo le ormai celebri cabine in plexiglass di un'azienda modenese, che hanno sollevato feroci reazioni ma forse è quello che desideravamo da sempre. Le iniziative turistiche come buoni benzina e rimborsi per invogliare i turisti, i "tunnel igienizzanti" da attraversare prima di accedere agli ombrelloni, le pedane sanificatrici, le ordinazioni a domicilio dal bar dello stabilimento, steward e guardie in spiaggia per rispettare le distanze di sicurezza, bagnini con look e dispositivi ospedalieri. E ancora, animazione su misura nei villaggi, un nucleo famigliare per volta, anche se per le spiagge libere non si è sentito granché. Dentro la "fase 2", e forse la "fase 3" del coronavirus, gli italiani hanno messo ...

Contingentando accessi, organizzando prenotazioni, valutando la disponibilità di alloggi e così via. Dovremmo dunque vergognarci di parlare di viaggi e vacanze mentre ancora muoiono centinaia di ...

Anche noi, come Dante, alla fine usciremo a "riveder le stelle". E dovremo farci molte domande

Caro Direttore, la discordia continua come il diffondersi del coronavirus. Il genere umano continua a distruggersi e non ha ancora capito che ogni persona avrà una fine terrena, ...

