Coronavirus, no ai distacchi delle utenze per i morosi: chi ne può usufruire (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Coronavirus colpisce le spese degli italiani. In questo momento, oltre all’emergenza sanitaria bisogna far fronte anche all’emergenza economica. Per questo sono state prese importanti misure per fronteggiare il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua. Sospensione: le categorie interessate Con il prolungamento del lockdown stabilito dal governo, l’Arera- Autorità per l’Energia, le reti e l’ambiente- comunica la decisione di prorogare fino al 3 maggio la sospensione del distacco di bollette di determinate categorie. In particolare la misura di sospensione, riporta un comunicato sul sito, riguarda i consumatori di bassa tensione dell’energia elettrica e del gas sia domestica che non domestica, con un consumo non superiore ai 200mila Smc/anni. Per il settore idrico invece la sospensione riguarda le ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - sospesi i distacchi di energia - acqua e Gas per morosità : ecco fino a quando dura la proroga

