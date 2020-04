Coronavirus, Nas: il 17 per cento delle Rsa e strutture simili presenta irregolarità (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le indagine del Nas sono partite a inizio 2020 e hanno riscontrato irregolarità sul 20 per cento delle strutture controllate. A seguito di accurati controlli e verifiche, i carabinieri del Nas hanno scoperto che dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, su oltre seicento Rsa, case di riposo e centri di riabilitazione dedicati agli anziani, il 17 per … L'articolo Coronavirus, Nas: il 17 per cento delle Rsa e strutture simili presenta irregolarità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - Coldiretti : Sos manodopera nei campi - sportello online. Nasce Jobincountry

Coronavirus : la Cina “ha nascosto l’epidemia mentre a Wuhan si tenevano banchetti e feste”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Al Sacco di Milano nasce una banca biologica per studiare il Covid-19 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le indagine del Nas sono partite a inizio 2020 e hanno riscontrato irregolarità sul 20 percontrollate. A seguito di accurati controlli e verifiche, i carabinieri del Nas hanno scoperto che dall’inizio dell’epidemia di, su oltre seiRsa, case di riposo e centri di riabilitazione dedicati agli anziani, il 17 per … L'articolo, Nas: il 17 perRsa eirregolarità proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Coronavirus, centoquattro Rsa irregolari, 15 chiuse dai Nas, 61 persone denunciate - Adnkronos : Blitz #Nas, irregolarità in 104 strutture per anziani - repubblica : Coronavirus, centoquattro Rsa irregolari, 15 chiuse dai Nas, 61 persone denunciate [aggiornamento delle 10:40] - thomasschael : RT @QSanit: #Coronavirus. Controlli dei #Nas in tutta Italia nelle #Rsa: il 17% è irregolare. Chiusi 15 centri e denunciate 61 persone. “Ma… - instaPressTG : #CRONACA - Coronavirus, centoquattro Rsa irregolari, 15 chiuse dai Nas, Denunciate 61 persone - La Repubblica… -