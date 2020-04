Coronavirus, le regole dell’Europa per la fase 2 (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Photo by Thierry Monasse/Getty ImagesLa Commissione europea ha presentato agli stati membri una road map per uscire dall‘emergenza Coronavirus. Come ha specificato la presidente Ursula Von Der Leyen “non è un segnale per spingere a eliminare fin da subito le misure di contenimento, ma solo per fornire una cornice alle decisioni ai paesi dell’Unione”. Il documento pone alla base di qualunque decisione degli stati la presenza di almeno tre condizioni: una diminuzione significativa dei contagi, un sistema sanitario sufficientemente capace nella gestione dei malati e la possibilità di effettuare monitoraggi su larga scala attraverso test diagnostici o sistemi di tracciabilità dei contatti. https://twitter.com/vonderleyen/status/1250349911201046529?ref src=twsrc%5Etfw Linee guida a cui la Commissione, nella premessa del documento, chiede agli ... Leggi su wired ‘Uomini e Donne’ torna in tv : le nuove regole al tempo del coronavirus

Coronavirus - le sei regole per ripartire con la fase 2

