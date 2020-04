Coronavirus, la strigliata del Viminale ai prefetti: «Controllata solo un’azienda su tre». Più ispezioni su quelle riaperte (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieUna nuova circolare del Viminale riorganizza i controlli legati al Coronavirus nelle aziende che hanno ricominciato a lavorare. O che non hanno mai smesso di farlo se è vero, come spiega una recente analisi dell’Istat, che nel mese di marzo, dunque in pieno lockdown, la metà dei lavoratori italiani è comunque andata a lavorare, il 55,7%. Numeri che hanno evidentemente allertato il ministero guidato da Luciana Lamorgese. Il capo di gabinetto, Matteo Piantedosi, ha scritto questa mattina, 15 aprile, una circolare a tutti i prefetti in cui le verifiche sulle aziende cambiano e accelerano i controlli. La circolare del Viminale D’ora in avanti le aziende dovranno comunicare alla prefettura che intendono continuare a lavorare perché fanno parte della cosiddetta filiera ... Leggi su open.online Coronavirus : video strigliata sindaco diventato virale - Bancheri ‘Però la città si è svuotata…’ (2) (Di mercoledì 15 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieUna nuova circolare delriorganizza i controlli legati alnelle aziende che hanno ricominciato a lavorare. O che non hanno mai smesso di farlo se è vero, come spiega una recente analisi dell’Istat, che nel mese di marzo, dunque in pieno lockdown, la metà dei lavoratori italiani è comunque andata a lavorare, il 55,7%. Numeri che hanno evidentemente allertato il ministero guidato da Luciana Lamorgese. Il capo di gabinetto, Matteo Piantedosi, ha scritto questa mattina, 15 aprile, una circolare a tutti iin cui le verifiche sulle aziende cambiano e accelerano i controlli. La circolare delD’ora in avanti le aziende dovranno comunicare alla prefettura che intendono continuare a lavorare perché fanno parte della cosiddetta filiera ...

Open_gol : Parte un'accelerata sui controlli per le aziende riaperte, i prefetti potranno sospendere le attività non in regola - DisastroRaggi : RT @PaoloCond: Considerate se non dovrebbe essere Modeo a guidarci (io sarei il suo Rocco Casalino) Le lacrime per il canto dei medici dop… - FrasiPedro : Coronavirus Pesaro, messa clandestina. Strigliata dal vescovo - SusieEmi : #anziani #coronavirusitalIa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus strigliata Coronavirus, la strigliata del Viminale ai prefetti: «Controllata solo un’azienda su tre». Più ispezioni su quelle riaperte Open Pavullo, multati due cittadini che ripulivano il parco: inaccettabile

Il buonsenso dove è finito? Non si meritava forse una multa salata e anche una bella strigliata colui o colei che ha sporto denuncia verso due onesti cittadini? Giornata di sole ai tempi del ...

Bucci: "Sono aumentati del 30% gli spostamenti, così non va bene, stiamo a casa"

Il sindaco di Genova Marco Bucci è tornato a strigliare i genovesi durante il punto stampa quotidiano sull'emergenza Coronavirus. "Nella giornata di giovedì in base all'analisi delle celle telefoniche ...

Il buonsenso dove è finito? Non si meritava forse una multa salata e anche una bella strigliata colui o colei che ha sporto denuncia verso due onesti cittadini? Giornata di sole ai tempi del ...Il sindaco di Genova Marco Bucci è tornato a strigliare i genovesi durante il punto stampa quotidiano sull'emergenza Coronavirus. "Nella giornata di giovedì in base all'analisi delle celle telefoniche ...