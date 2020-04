Coronavirus, infusioni di plasma dei guariti per curare i contagiati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Iniezioni del plasma dei guariti per curare i contagiati dal Covid. La tecnica promossa al San Matteo di Pavia ha guarito già 12 pazienti del Mantovano E se si potesse contrastare il Covid-19 con il plasma dei guariti? Più che una ipotesi remota, una possibilità attuabilissima e già in sperimentazione presso alcuni ospedali della Lombardia, culla del nuovo virus dallo scorso febbraio. Guarire dal Coronavirus si può. Sebbene il dato relativo al numero dei decessi in Italia sia decisamente allarmante - più di 20.000 alla data del 14 aprile - esiste un'elevata percentuale di contagiati (circa il 70%) che, mediante l'ausilio di terapie mirate o in maniera del tutto spontanea, riesce a debellare brillantemente la malattia. Tante e diversificate le cure sperimentali al vaglio dei ricercatori nostrani, tutte con risultati ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Iniezioni deldeiperdal Covid. La tecnica promossa al San Matteo di Pavia ha guarito già 12 pazienti del Mantovano E se si potesse contrastare il Covid-19 con ildei? Più che una ipotesi remota, una possibilità attuabilissima e già in sperimentazione presso alcuni ospedali della Lombardia, culla del nuovo virus dallo scorso febbraio. Guarire dalsi può. Sebbene il dato relativo al numero dei decessi in Italia sia decisamente allarmante - più di 20.000 alla data del 14 aprile - esiste un'elevata percentuale di(circa il 70%) che, mediante l'ausilio di terapie mirate o in maniera del tutto spontanea, riesce a debellare brillantemente la malattia. Tante e diversificate le cure sperimentali al vaglio dei ricercatori nostrani, tutte con risultati ...

