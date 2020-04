Coronavirus, in Francia 17.167 vittime: positivo un terzo dei marinai della Charles de Gaulle (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Francia ha ufficializzato altre 1.438 vittime a causa del Covid-19, 924 delle quali si trovavano nelle case di cura. Il bilancio totale dei morti nel Paese per l’epidemia è dunque salito a 17.167. Durante il quotidiano briefing sulla situazione in Francia, il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon, ha inoltre annunciato 2.632 nuovi casi confermati di virus, portando il totale dei contagi a 106.206. Oltre 30mila persone sono invece tornate a casa dopo le cure ospedaliere. Più di un terzo dei marinai della portaerei francese Charles de Gaulle sono risultati positivi al Coronavirus dal loro rientro anticipato in Francia, domenica scorso, dopo la scoperta della contaminazione a bordo, secondo un rapporto provvisorio pubblicato mercoledì dal ministero delle Forze armate, citato da ‘Le Monde’. “A partire dal ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus – Francia - oltre 17mila morti. 668 marinai positivi sulla portaerei Charles de Gaulle. In Spagna aumentano i contagi. Russia - record di casi in 24 ore

Coronavirus – Francia - oltre 17mila morti. Medici : “Illogico tornare a scuola dopo l’11 maggio”. In Spagna aumentano i contagi. Russia - record di casi in 24 ore

In Francia detenuti "liberati" per l'emergenza coronavirus - in un mese 10mila in meno in cella (Di mercoledì 15 aprile 2020) Laha ufficializzato altre 1.438a causa del Covid-19, 924 delle quali si trovavano nelle case di cura. Il bilancio totale dei morti nel Paese per l’epidemia è dunque salito a 17.167. Durante il quotidiano briefing sulla situazione in, il direttore generaleSanità francese, Jerome Salomon, ha inoltre annunciato 2.632 nuovi casi confermati di virus, portando il totale dei contagi a 106.206. Oltre 30mila persone sono invece tornate a casa dopo le cure ospedaliere. Più di undeiportaerei francesede Gaulle sono risultati positivi aldal loro rientro anticipato in, domenica scorso, dopo la scopertacontaminazione a bordo, secondo un rapporto provvisorio pubblicato mercoledì dal ministero delle Forze armate, citato da ‘Le Monde’. “A partire dal ...

sandrogozi : Questa crisi va gestita con umanità, umiltà e sobrietà. Per organizzare la ripresa dell'attività economica serve un… - Agenzia_Ansa : Cronache della #pandemia - #Francia - Lockdown violento, medici e infermieri costretti alla scorta #ANSA… - UNHCRItalia : Mohamed e Yasin sono tra i medici rifugiati che si sono uniti allo sforzo per combattere il #coronavirus e salvare… - Len_Sonnicott : RT @valy_s: Dopo #Danimarca, che già l’ha fatto, #Francia, che l’ha annunciato dopo l’11/05... anche #Germania informa che riaprirà le #scu… - Covid19NewsLive : In #Francia si registra il triste record di morti a causa del #coronavirus: 1.438 nelle ultime 24 ore, che porta il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus – Francia, oltre 17mila morti. 668 marinai positivi sulla portaerei Charles de Gaulle Il Fatto Quotidiano Diavoli, la seconda stagione partirà dal Coronavirus: "È una serie mai vista prima"

In primis la realizzazione di una seconda stagione, in fase di scrittura: e il Coronavirus ci sarà fin dalla prima scena ... nell'ordine, in Germania, UK e Francia. Una sfida di sicuro per la Lux Vide ...

Solidarietà e incomprensioni Il balletto degli ospedali da campo

La macchina della solidarietà internazionale si è messa in moto. Il Qatar, col quale intratteniamo rapporti intensi, anche e soprattutto sul fronte della cooperazione militare, ha inviato l’altro gior ...

In primis la realizzazione di una seconda stagione, in fase di scrittura: e il Coronavirus ci sarà fin dalla prima scena ... nell'ordine, in Germania, UK e Francia. Una sfida di sicuro per la Lux Vide ...La macchina della solidarietà internazionale si è messa in moto. Il Qatar, col quale intratteniamo rapporti intensi, anche e soprattutto sul fronte della cooperazione militare, ha inviato l’altro gior ...