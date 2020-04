Coronavirus | dai prefetti stop a 2 296 attività produttive

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Secondo il Viminale sono 105.727 le comunicazioni di prosecuzione delle attività ricevute dalle prefetture e 38.534 le comunicazioni per cui è in corso l'istruttoria

Il Messaggero

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha messo in evidenza la criticità e la debolezza di questa soluzione ... Non si può pretendere che le mele raccolte dai frutticoltori ad ottobre 2019 non siano ancora ...ROMA – Sono 2.296 i provvedimenti di sospensione adottati dalle prefetture italiane, secondo i dati complessivi aggiornati all’8 aprile scorso contenuti nella circolare del Viminale, firmata dal capo ...