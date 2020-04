Come sta reagendo Amazon alla crisi del coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)Lo shopping online è il settore che cresce di più durante l’emergenza coronavirus, e lo dimostrano gli ultimi dati finanziari di Amazon. Il colosso dell’ecommerce sembra resistere molto bene al lockdown, e le restrizioni sulle tipologie di prodotti riforniti e spediti, oltre alle proteste dei dipendenti che chiedono maggiore sicurezza, non hanno impedito all’azienda di crescere. Nella seduta dello scorso 14 aprile, il titolo ha guadagnato il 5,3%, facendo così schizzare il prezzo alla cifra record di 2.283 dollari ad azione. Nel complesso, le azioni del gruppo guidato da Jeff Bezos hanno guadagnato oltre il 23,6% quest’anno, portando la valutazione di mercato della compagnia a quota 1.140 miliardi di dollari. E sull’onda di questa tendenza, gli analisti stimano che Amazon possa chiudere ... Leggi su wired Tellonym - come funziona il nuovo social che sta facendo impazzire i più giovani

L'aggiornamanto da remoto è oggi possibile grazie ad una tecnologia che ha la sigla di OTA che sta per “over the air” che all'inizio è stata utilizzata ... la scheda SIM integrata in grado di ...

E oggi l’opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini, Pupo, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, svelando ai numerosi lettori come sta passando questo ...

