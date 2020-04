Ciacciarelli | bene Regione Lazio su spostamenti agricoltori hobbisti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “La mia lettera inviata ieri all’assessore regionale all’Agricoltura ha sortito un effetto immediato e positivo: e’ stata emanata l’ordinanza che autorizza gli, all’interno del proprio comune o verso comune limitrofo, per lo svolgimento in forma amatoriale di attivita’ agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile, sempre esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19”. Cosi’, in una nota,il consigliere regionale delPasquale(Lega).