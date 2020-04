Borse in rosso, Milano perde più del 3% con spread sopra 245. Utili dimezzati per le banche Usa (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le previsioni sul crollo record della domanda di greggio per il 2020 mettono nuovamente sotto pressione i prezzi. Intanto, focus sulle trimestrali americane, con le grandi società del credito che stanno mostrando nei loro bilanci i primi effetti della pandemia da Covid-19. Resta sotto i riflettori anche il debito italiano Leggi su ilsole24ore Borsa Milano in rosso con le altre Borse europee

Coronavirus - lo spread Btp-Bund si allarga verso i 230 punti. In rosso tutte le Borse Ue - prezzo del petrolio ai minimi da 18 anni

Piazza Affari e Borse europee in rosso. Lievita lo Spread (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le previsioni sul crollo record della domanda di greggio per il 2020 mettono nuovamente sotto pressione i prezzi. Intanto, focus sulle trimestrali americane, con le grandi società del credito che stanno mostrando nei loro bilanci i primi effetti della pandemia da Covid-19. Resta sotto i riflettori anche il debito italiano

fattoquotidiano : Coronavirus, lo spread Btp-Bund si allarga verso i 230 punti. In rosso tutte le Borse Ue, prezzo del petrolio ai mi… - ForexOnlineMeIt : Borse in rosso: verso altre spinte al ribasso? Eur/Usd al limite - infoiteconomia : Coronavirus | lo spread Btp-Bund si allarga verso i 230 punti In rosso tutte le Borse Ue | - Assiteca_sim : #Borse in rosso, preoccupa la #recessione. #Spread in salita a 225 punti. Il servizio di @chiaradicri e… - faddesso : Coronavirus, lo spread Btp-Bund si allarga oltre i 230 punti. In rosso tutte le Borse Ue, prezzo del petrolio ai mi… -