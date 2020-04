BCE, bilancio: in una settimana +58 miliardi (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – In una sola settimana il bilancio BCE risulta aumentato di quasi 58 miliardi di euro. Secondo i dati forniti dall’Eurotower, nella settimana che si è chiusa il 10 aprile la banca di Francoforte ha acquistato complessivamente titoli pubblici per 34 miliardi di euro. Di questi acquisti di titoli di Stato dell’area euro, 13,4 miliardi sono stati rilevati dalla BCE con i programmi già in essere, e rafforzati nell’ambito del generale allentamento quantitative (QE). Altri 20,6 miliardi sono stati acquistati con il nuovo Pandemic emergency purchase programme, lanciato in risposta all’aggravarsi delle ricadute economiche dovute al coronavirus. (Foto: © iloveotto/123RF) Leggi su quifinanza Orlando (PD) : la Bce ricattò il governo italiano costringendolo a inserire in Costituzione la clausola del pareggio del bilancio (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – In una solail bilancio BCE risulta aumentato di quasi 58di euro. Secondo i dati forniti dall’Eurotower, nellache si è chiusa il 10 aprile la banca di Francoforte ha acquistato complessivamente titoli pubblici per 34di euro. Di questi acquisti di titoli di Stato dell’area euro, 13,4sono stati rilevati dalla BCE con i programmi già in essere, e rafforzati nell’ambito del generale allentamento quantitative (QE). Altri 20,6sono stati acquistati con il nuovo Pandemic emergency purchase programme, lanciato in risposta all’aggravarsi delle ricadute economiche dovute al coronavirus. (Foto: © iloveotto/123RF)

FerdiGiugliano : Giuseppe Conte: “Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l'Europa e og… - NicolaMorra63 : 03/2015-12/2018: con il Quantitative Easing BCE, attraverso la Banca d'Italia, ha comprato debito pubblico italiano… - carlaruocco1 : Con il #QuantitativeEasing, #BCE ha comprato debito pubblico italiano per 363 miliardi, più del doppio del deficit… - Capobianco2005C : RT @CorazzaEP: @luigidimaio Finora l’Ue ha messo in campo: 1110 mld di acquisti BCE 200 mld BEI per le imprese 100 mld SURE per i lavorator… - FlavioBrugnoli : RT @CorazzaEP: @luigidimaio Finora l’Ue ha messo in campo: 1110 mld di acquisti BCE 200 mld BEI per le imprese 100 mld SURE per i lavorator… -

Ultime Notizie dalla rete : BCE bilancio «Il Decreto Liquidità del Governo è destinato a fallire» Money.it