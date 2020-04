Arriva iPhone Se 2020 Apple vira sullo smartphone economico

Leggi su wired

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Foto:)A grande sorpresala presentazione del nuovoSe. Il nuovo melafonino è stato svelato senza neanche un evento di accompagnamento, nemmeno in streaming:ha deciso infatti di adottare la stessa linea seguita con l’ufficializzazione degli ultimi prodotti puntando al minimalismo e all’essenzialità. E così, in un sol colpo il nuovoentra in catalogo. Con tutti i dettagli su scheda tecnica, uscita e prezzo per l’Italia. La scheda tecnica diSe(Foto:)È stato sostanzialmente confermato tutto ciò che era stato anticipato nelle settimane scorse. Il chip che muove il dispositivo è l’A13 Bionic visto a bordo degli ultimi11 per performance di livello. La base è invece fornita dallo chassis di7 e 8, con le colorazioni bianca, nera ...