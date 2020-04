++Zona rossa: escono Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta++ (Di martedì 14 aprile 2020) la provincia di Salerno esce dalla ‘zona rossa’. La regione Campania, comunica: “Con la proroga dell’ordinanza di ieri n.33 è stata prorogata al 20 aprile la zona rossa di Ariano Irpino. Si chiarisce che, al momento, le zone in quarantena della Campania sono quelle che fanno capo ai Comuni di Paolisi (Bn), Lauro (Av) e Ariano Irpino (Av). Non c’è stata proroga e quindi non sono più ‘zona rossa’ i Comuni del Vallo di Diano (Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta)”. ++Zona rossa: escono Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta++ La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di martedì 14 aprile 2020) la provincia di Salerno esce dalla ‘zona’. La regione Campania, comunica: “Con la proroga dell’ordinanza di ieri n.33 è stata prorogata al 20 aprile la zonadi Ariano Irpino. Si chiarisce che, al momento, le zone in quarantena della Campania sono quelle che fanno capo ai Comuni di Paolisi (Bn), Lauro (Av) e Ariano Irpino (Av). Non c’è stata proroga e quindi non sono più ‘zona’ i Comuni del Vallo di Diano (, Auletta)”.La Denuncia.

LegaSalvini : ??Virus, la strage silenziosa in Emilia: ?'Perché nessuno parla di noi?' Piacenza investita dal virus. La zona rossa… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gallera ammette: “Mancata zona rossa nella Bergamasca? Effettivamente una legge che consente alla Regi… - reportrai3 : Perché non è stata decretata la zona rossa nel Bergamasco? #Report da rivedere 'La zona grigia', di Giorgio Motto… - step_real : RT @ilBarby: gli unici dati che mi fido , sono il numero delle ambulanze che passano sotto la mia finestra . Incrementate negli ultimi gio… - marycallea : @La_manina__ A questo punto sarebbe opportuno istituire Lombardia zona rossa e riaprire in modo intelligente e con… -

Ultime Notizie dalla rete : ++Zona rossa Virus, zona rossa a Celleno, cosa è successo: parlano la società Vicaro e la cooperativa Il punto Il Messaggero L’alga rossa invade il litorale pugliese

BARI - Nel giorno di Pasqua, in alcuni tratti del litorale barese, da Molfetta a Giovinazzo, Santo Spirito e Monopoli, il mare si è presentato di colore rossastro di giorno e luminoso di notte. A crea ...

Stop quarantena dopo 1 mese, 5 comuni del Diano fuori dalla “zona rossa”

Stop alla quarantena. Cinque comuni del Vallo di Diano – Caggiano, Auletta, Atena Lucana, Sala Consilina e Polla – non sono più “zona rossa” blindata. È questa la decisione – come scrive il quotidiano ...

BARI - Nel giorno di Pasqua, in alcuni tratti del litorale barese, da Molfetta a Giovinazzo, Santo Spirito e Monopoli, il mare si è presentato di colore rossastro di giorno e luminoso di notte. A crea ...Stop alla quarantena. Cinque comuni del Vallo di Diano – Caggiano, Auletta, Atena Lucana, Sala Consilina e Polla – non sono più “zona rossa” blindata. È questa la decisione – come scrive il quotidiano ...