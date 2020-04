Verissimo | Paola Di Benedetto svela il dramma dopo il Gf Vip | Qualcosa di drammatico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) La vincitrice del Grande Fratello Vip,Di, si racconta a, in collegamento con Canale 5. Nel programma di Silvia Toffanin, l'ormai ex gieffina spiega: "Pensavo che al GF avrei vissuto un'esperienza surreale e anormale e invece a essere surreale è stato tutto quello che ho trovato al mio ritorno". Già, un mondo stravolto dal coronavirus, quello in cui si è trovata catapultata l'ex Madre Natura di Paolo Bonolis. La Disi è sbottonata in un videomessaggio registrato a Piacenza, in cui sottolinea come la gioia per la vittoria sia stata mitigata da "una realtà cosìtica", da un mondo "dove è proibito anche darsi un abbraccio". La Di, in conclusione del suo intervento, si è spesa in un messaggio di speranza: "In queste settimane di grande paura, con tutta la voce che ho grido anche io ...