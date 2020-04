Tim Burton | i cinque personaggi più iconici del suo cinema

Leggi su meteoweek

(Di martedì 14 aprile 2020) Nessun altro regista nella storia delha legato il proprio successo internazionale al racconto di una sola tipologia umana come ha fatto Tim, mettendo in scena freaks (alieni, morti, animali) che sono sempre migliori del resto del mondo che li circonda. Se c’è una frase assolutamente vera che vale per ildi Tim… L'articolo Timpiùdel suoproviene da www.meteoweek.com.