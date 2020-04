Succession | True Detective e House of Cards per Sky Maratone che andrà avanti fino a fine

(Di martedì 14 aprile 2020) Mentre Sky Atlantic si prepara a tenere incollati sullo schermo, al venerdì, i suoi abbonati con Diavoli, il suo canale +1 continuerà ad essere per tutti Sky. Dopo il successo queste ultime due settimane, il colosso televisivo ha deciso di continuare ad occupare la rete con le sue migliori serie regalando al pubblico altrealladel mese. La prima parte si è conclusa proprio ieri sera con il finale di Gomorra 4 e la messa in onda de L'Immortale, il film spin-off su Marco d'Amore, e adesso?Non mancheranno le serie italiane (come 1992 e i suoi capitoli successivi) ma nemmeno i grandi successi americani come le varie stagioni diDective, la serie antologica firmata da Nic Pizzolatto ma anche la premiata serie tv sugli scandali e gli intrighi che circondano lo Studio Ovale della Casa Bianca e gli Underwood,of. Proprio ...

Fino al 30 aprile Sky Atlantic Maratone il canale giusto per scoprire o rivedere serie cult come True Detective, la trilogia 1992/1993/1994, Watchmen, Succession, Kidding e tantissime altre ancora, in ...True Detective, il crime drama antologico diventato un vero e proprio cult; Band of Brothers e The Pacific, ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale e prodotte da Steven Spielberg e Tom Hanks; ...