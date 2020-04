Roberto Parli ricorda il padre su Instagram: "Quando dicevi ad Adriana Volpe che avrebbe condotto Sanremo" (Di martedì 14 aprile 2020) Com'è noto, Adriana Volpe ha dovuto abbandonare anzitempo il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini a causa della perdita del suocero, Ernesto Parli, padre di suo marito Roberto Parli, a causa del coronavirus.Proprio Roberto Parli, che due giorni fa ha festeggiato il compleanno, ha dedicato un post su Instagram al genitore scomparso: Roberto Parli ricorda il padre su Instagram: "Quando dicevi ad Adriana Volpe che avrebbe condotto Sanremo" 14 aprile 2020 09:28. Leggi su blogo Roberto Parli e il post per il padre : “dicevi sempre così ad Adriana Volpe”

