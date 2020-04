Pechino Express vincitori | le coppie che hanno vinto tutte le edizioni

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 14 aprile 2020)è un adventure game nato dall’omonimo format belga in onda dal 2012 su Rai 2. Ecco di seguitolechepartecipato e la lista di tutti ichetrionfato durante questi anni. SCOPRI TUTTO SU #2012prima edizione La prima edizione Avventura in Oriente ha visto alla conduzione Emanuele Filiberto e Rai 2 ha trasmesso le puntate dal 13 settembre al 15 novembre 2012. Il percorso di 7.800 km ha avuto come location India, Nepal e Cina. Isono stati gli Attori con Alessandro Sampaoli e Debora Villa. Le 11in gara, oltre ai trionfatori, sono state: i Ballerini Andrés Gil e Anastasia Kuzmina; Zio e nipote Costantino della Gherardesca e Barù; i Fidanzati Simone Rugiati e Malvina Seferi; Padre e figlio Antonio e Marco ...