Pechino Express | Ema Kovac è in Croazia e rivela | “Ho fatto il tampone”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020) Emadiè tornata in: “Hoanche il tampone” Emaè in finale a2020 in coppia con Dayane Mello. Le due fotomodelle oggi sono state protagoniste della diretta di Costantino Della Gherardesca. Come prima cosa Costantino ha chiesto alla Top dove si trova in questo momento. Lei ha risposto di essere tornata a casa, in: “Sono in, sono tornata con un volo organizzato dal consolato croato. Hoanche il tampone che è risultato negativo. Me lo hannoappena sono rientrata, volevo passare la Pasqua con la mia famiglia che aveva bisogno di me e ho insistito nel fare il tampone. Mi sento un sollievo enorme, un po’ avevo paura“. Ema ha quindi spiegato di aver chiesto un tampone per essere sicura di non aver contratto il virus poiché la madre è una dei ...