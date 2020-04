“Oggi i test sierologici per il Covid non servono” | parla il capo della task force in

Leggi su napoli.fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Angelo D'Argenzio, epidemiologo aRegione per il Coronavirus: "Idi massa per individuare il Coronavirus in questa fase in Campania non servono. Aspettiamo l'esitosperimentazione nazionale. Questi, peraltro, non fanno la diagnosi del-19, ma servono solo come screening ai fini di studio epidemiologico. La Lombardia sta per partire con i kit rapidi? Io non l'avrei fatto. Inei laboratori privati in Campania? Un errore. C'è il rischio pericolosissimo di falsi positivi e falsi negativi".