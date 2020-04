Morte Franco Lauro, il toccante ricordo di Giuseppe Malara: “Un amico. Sempre elegante, ottimista e puro” (Di martedì 14 aprile 2020) Il mondo del giornalismo sportivo piange Franco Lauro. Professionista stimato, è mancato improvvisamente per un malore. Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi susseguitisi in queste ore. toccante, in particolare, il ricordo dell’amico e collega reggino Giuseppe Malara, che ha voluto commemorarlo con un post su Facebook. “‘A presto Peppe!’. ‘A presto Franchino!’. Ci eravamo salutati così domenica pomeriggio, dopo uno scambio di auguri. Franchino era un amico. Condividevamo la passione per la pallacanestro, il calcio, la politica. Mi aveva presentato la sua mamma e suo fratello. Era di Lauro in provincia di Avellino e si chiamava Lauro di cognome. Era un ottimista e nel panorama professionale era un giornalista non mainstream. Aveva sposato, anche se non impegnandosi in prima persona, la causa di Pluralismo e Libertà. ... Leggi su calcioweb.eu Paola Ferrari - morte giornalista sportivo Franco Lauro : “Notizia tremenda”

Il mondo del giornalismo sportivo piange Franco Lauro. Professionista stimato, è mancato improvvisamente per un malore.

