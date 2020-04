Lo Smart World è realtà. Lavorare come prima non ci sembrerà più naturale (Di martedì 14 aprile 2020) Di fronte al pesante bilancio quotidiano delle vittime e alla frenata delle economie mondiali, certi slogan consolatori di inizio quarantena hanno il suono sinistro e beffardo della propaganda bellica di tempi ormai lontani. Non per questo, però, vanno trascurati alcuni aspetti positivi che l’emergenza, in qualche modo, ha fatto sorgere nella società, agendo come un potentissimo propellente per un’accelerazione, prima impensabile, che ci sta proiettando verso uno “Smart World” da cui dovrà prendere le mosse la ripresa una volta che l’allarme sarà cessato.Da anni si parla di “workplace of the future” e di una maggiore flessibilità nella gestione del tempo e dello spazio dedicato al lavoro in grado di portare benefici in termini di welfare, di risparmio economico, di ottimizzazione delle risorse, ... Leggi su huffingtonpost Le offerte Solo per Oggi di MediaWorld - tra smartphone - TV e PC

Accessori per smartphone scontati da Mediaworld - con spedizione gratuita

Riecco gli sconti Solo per oggi di MediaWorld con tante offerte sugli smartphone (Di martedì 14 aprile 2020) Di fronte al pesante bilancio quotidiano delle vittime e alla frenata delle economie mondiali, certi slogan consolatori di inizio quarantena hanno il suono sinistro e beffardo della propaganda bellica di tempi ormai lontani. Non per questo, però, vanno trascurati alcuni aspetti positivi che l’emergenza, in qualche modo, ha fatto sorgere nella società, agendoun potentissimo propellente per un’accelerazione,impensabile, che ci sta proiettando verso uno “” da cui dovrà prendere le mosse la ripresa una volta che l’allarme sarà cessato.Da anni si parla di “workplace of the future” e di una maggiore flessibilità nella gestione del tempo e dello spazio dedicato al lavoro in grado di portare benefici in termini di welfare, di risparmio economico, di ottimizzazione delle risorse, ...

HuffPostItalia : Lo Smart World è realtà. Lavorare come prima non ci sembrerà più naturale - paolocosso : Diritto all’oblio sul motore di Google: cos’è, quando e come esercitarlo, la normativa in Italia #smart… - Eveleenrey : RT @Paoli2Luciana: Vodafone :smart working, app per controllo della popolazione, new world order. Tutto torna - elettronica_in : #STMicroelectronics lancia Smart Gateway Platform (SGP) per applicazioni automotive Smart-Gateway e Domain-Controll… - fulviaferre : RT @Paoli2Luciana: @Solocarmen1 @zziocane66 Vodafone: smart working, app controllo popolazione, new world order. Tutto torna -

Ultime Notizie dalla rete : Smart World Lo Smart World è realtà. Lavorare come prima non ci sembrerà più naturale L'HuffPost Lo Smart World è realtà. Lavorare come prima non ci sembrerà più naturale

Non per questo, però, vanno trascurati alcuni aspetti positivi che l’emergenza, in qualche modo, ha fatto sorgere nella società, agendo come un potentissimo propellente per un’accelerazione, prima ...

Promozione LG: 2 Smart TV al prezzo di 1, ecco le condizioni da rispettare

Questa volta, basta prenotare un nuovo LG OLED TV serie GX o CX e registrare l’acquisto sul sito per ricevere lo Smart TV 32LK620 in regalo (valore 299€) senza alcun costo aggiuntivo. L’iniziativa ...

Non per questo, però, vanno trascurati alcuni aspetti positivi che l’emergenza, in qualche modo, ha fatto sorgere nella società, agendo come un potentissimo propellente per un’accelerazione, prima ...Questa volta, basta prenotare un nuovo LG OLED TV serie GX o CX e registrare l’acquisto sul sito per ricevere lo Smart TV 32LK620 in regalo (valore 299€) senza alcun costo aggiuntivo. L’iniziativa ...