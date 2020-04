L'inseguimento in diretta su Pomeriggio 5 scatena l'ira dei social (Di martedì 14 aprile 2020) “L’uomo ha aumentato il passo, sta scappando. Lo stiamo inseguendo!”. Un servizio dall’ultima puntata di Pomeriggio 5, programma di Barbara D’Urso in onda su Canale 5, ha scatenato moltissime polemiche. La giornalista della trasmissione si trovava a bordo di un elicottero della Guardia Di Finanza, che stava effettuando dei controlli sulla spiaggia di Venezia per verificare che non ci fossero assembramenti e violazioni delle misure anti-coronavirus, a causa della Pasquetta. Un uomo si trovava sulla battigia: da lì, è partito l’inseguimento. “Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra!”, si sente. Sui social, tantissime persone hanno manifestato la propria indignazione: “Fortunatamente dovevamo uscirne migliori da questo disastro”, scrive Andrea Della Valle. C’è chi ... Leggi su huffingtonpost Barbara D’Urso - inseguimento in diretta a Pomeriggio Cinque : è polemica

matteograndi : Un inseguimento con gli elicotteri in diretta TV non si vedeva dai tempi di OJ Simpson, un presunto assassino. Que… - pomeriggio5 : In diretta l'inseguimento della Guardia di Finanza dopo aver individuato delle persone sulla spiaggia a Venezia… - vittoriostwitt : RT @HuffPostItalia: L'inseguimento in diretta su Pomeriggio 5 scatena l'ira dei social - giuromos : RT @yenisey74: La GDF manda la diretta dell'inseguimento di un uomo sulla spiaggia alla D'Urso. A questo punto, non so chi mi fa più pena. - VALESAVOX : RT @matteograndi: Un inseguimento con gli elicotteri in diretta TV non si vedeva dai tempi di OJ Simpson, un presunto assassino. Questa ro… -

