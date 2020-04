L'infettivologo Galli rivela: "L'epidemia ha perso vigore" (Di martedì 14 aprile 2020) Francesca Bernasconi Il primario di Malattie infettive del Sacco di Milano precisa: "La forza del virus non è cambiata, ma l'epidemia si indebolisce a causa delle misure di distanziamento" "L'epidemia, in senso lato ha perso vigore, continua a indebolirsi a seguito delle misure di distanziamento sociale". Ad affermarlo è Massimo Galli, il primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in un'intervista al Giorno. Ma precisa: "La forza del virus quella era, quella è rimasta". Sull'andamento dei numeri, che realmente "saranno 5-6 volte superiori a quelli che vengono misurati", Galli ammette che "un certo ridimensionamento c'è, da una settimana a questa parte". E spiega: "Qui all'ospedale Sacco vedo pazienti che entrano con meno complicanze. I protocolli sono ottimizzati, sia pure in mancanza di farmaci specifici. Tanti malati, penso ... Leggi su ilgiornale L’infettivologo Galli : “A Milano i casi veri sono 5-6 volte quelli accertati”

(Di martedì 14 aprile 2020) Francesca Bernasconi Il primario di Malattie infettive del Sacco di Milano precisa: "La forza del virus non è cambiata, ma l'epidemia si indebolisce a causa delle misure di distanziamento" "L'epidemia, in senso lato ha perso vigore, continua a indebolirsi a seguito delle misure di distanziamento sociale". Ad affermarlo è Massimo Galli, il primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in un'intervista al Giorno. Ma precisa: "La forza del virus quella era, quella è rimasta". Sull'andamento dei numeri, che realmente "saranno 5-6 volte superiori a quelli che vengono misurati", Galli ammette che "un certo ridimensionamento c'è, da una settimana a questa parte". E spiega: "Qui all'ospedale Sacco vedo pazienti che entrano con meno complicanze. I protocolli sono ottimizzati, sia pure in mancanza di farmaci specifici. Tanti malati, penso ...

Il professor Galli, in prima linea contro il coronavirus ... Se siete capaci di convincere il virus a dare una data certa, allora avremo una data certa". Per l'infettivologo il Covid-19 non ha perso ...

Massimo Galli, responsabile del Dipartimento delle Malattie Infettive presso l'Ospedale Sacco di Milano, in un'intervista rilasciata a SkyTg24, ha parlato delle prossime tappe che ci attendono in questa fase dell'epidemia.

Il professor Galli, in prima linea contro il coronavirus ... Se siete capaci di convincere il virus a dare una data certa, allora avremo una data certa". Per l'infettivologo il Covid-19 non ha perso ... Massimo Galli, responsabile del Dipartimento delle Malattie Infettive presso l'Ospedale Sacco di Milano, in un'intervista rilasciata a SkyTg24, ha parlato delle prossime tappe che ci attendono in questa fase dell'epidemia.