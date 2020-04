L’incubo pandemia per gli altri vaccini

Leggi su it.insideover

(Di martedì 14 aprile 2020) Ladi coronavirus ha messo a dura prova la tenuta di molti sistemi sanitari ma, ai danni provocati dal morbo, potrebbero aggiungersi costi collaterali pesanti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato la sospensione di tutte le campagne vaccinali di massa per ridurre i carichi di lavoro in emergenza e favorire il distanziamento sociale. Queste campagne sono importanti nei Paesi più poveri dato che forniscono, in un breve arco temporale, a milioni di individui chementi ne resterebbero sprovvisti. Secondo Seth Berkley, a capo di Gavi Alliance, le sospensioni avrebbero interessato 13,5 milioni di persone che non sarebbero state vaccinate contro malattie come la poliomelite mentre Science, come riportato dal Post, segnala che fino ad ottanta milioni di bambini potrebbero non ricevere la vaccinazione per il morbillo. Problematiche ...