L' ecosistema si regge sulla morte Tesi da brividi | così parlava l' esperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Fanno pensare e non poco le parole di Roberto Cingolani, uno dei massimi esperti della task force anti-Covid voluta dal governo Conte. "Non ci sono abbastanza acqua né spazio per tutti per sempre…Diciamolo brutalmente: l'si". Queste le frasi rilasciate dal responsabile dell'Innovazione tecnologica di Leonardo cinque anni fa a L'Espresso . D'altronde come specificava il fisico arruolato da Vittorio Colao, "pensare di regalare 120 o 150 anni di vita a tutti è follia". "Aver allungato la vita avrà conseguenze enormi, da qui a 300 anni e oltre". E chissà cosa ne pensa oggi, visto e considerato che il coronavirus ha decimato anziani e non solo, dimostrando di non guardare in faccia a nessuno senza distinzioni di età.