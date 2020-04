Il live a Verona di Peter Gabriel pubblicato con un appello: “Sostenete l’Italia, fece lavorare i Genesis” (Di martedì 14 aprile 2020) Il live a Verona di Peter Gabriel è stato pubblicato dal cantautore per una campagna a sostegno dell'Italia. L'ex Genesis ha reso disponibili allo streaming gratuito i due film-documentari Scratch My Back e Taking The Pulse che ricostruiscono lo storico live all'arena di Verona del 26 settembre 2010. Non solo un rilancio di un concerto che giunge al suo primo decennale: Peter Gabriel, nel contesto della pandemia del Coronavirus, vuole farsi portavoce di una campagna di donazioni a favore del Belpaese perché a quest'ultimo, racconta Gabriel, deve tanto. Lo dice lui stesso in una lunga lettera pubblicata sul suo sito ufficiale: "Abbiamo nel cuore tutti i nostri amici, fans e tutti coloro che sono stati colpiti in un modo o nell’altro dal virus, in Italia e nel mondo. Siamo anche preoccupati per il Regno Unito. Non vediamo l’ora di incontrarvi tutti ... Leggi su optimagazine LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Nella sola provincia di Verona 86 nuovi casi. In Lombardia 30 medici dall’Albania

