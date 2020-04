I programmi della Nasa per l’esplorazione spaziale

Leggi su it.insideover

(Di martedì 14 aprile 2020) La(National Aeronautics and Space Administration) continua a guardare con fiducia al futuro dell’esplorazione, aumentando gli investimenti sulle tecnologie di nuova generazione che garantiranno l’accorciamento dei tempi di viaggio e l’aumento delle capacità per la ricerca scientifica. Alla base di ciò c’è il programma Niac (Innovative Advanced Concepts), nel quale sono stati inglobate 23 idee “potenzialmente rivoluzionarie” presentate da industrie e ricercatori accademici all’agenziastatunitense. In totale sono stati stanziati 7 milioni di dollari per la ricerca e lo sviluppo iniziale di questi concetti innovativi, capaci -come spiegato dai funzionari- di “permettere di superare le sfide che saranno affrontate dalle future missioni scientifiche ed esplorative”. Un ...